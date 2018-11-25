"بيت جدتي" لـ محمود العسيلي "ترند" عبر يوتيوب (فيديو)

حققت أغنية "بيت جدتي"، للفنان محمود العسيلي أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر قناته بموقع "يوتيوب" بعد 24 ساعة من طرحها، حيث جاءت ضمن "ترند" قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير.





ووضع العسيلي، في كليب الأغنية مشاهد من مراحل طفولته.





واحتلت الأغنية الترند الخامس في المحتويات الرائجة بموقع يوتيوب مصر، والأغنية من ألحان محمود العسيلي، وكلمات يمني العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، وإخراج سارة رافع.





ويقول مطلع الأغنية: "فتحت عينيا لقيت ناس ولمة وبيت، ويوم الجمعة مليان بعيلة، بتملي المكان، حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان، بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان".



