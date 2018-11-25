ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حضري شوربة الجزر مع الزنجبيل لصحة أفضل

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
حضري شوربة الجزر مع الزنجبيل لصحة أفضل
طباعة
 
المقادير
- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة 
- الجزر : 5 حبات (مقشر ومفروم) 
- مرق خضار : 5 اكواب 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور) 
- الكراث : 2 عود (مفروم ناعم) 
- البصل : 1 حبة (مفروم) 
- البطاطس : 1 حبة (مفرومة ناعم) 
- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة 
- كريمة : كوب ونصف (سائلة) 

طريقة التحضير
1. سخني الزبدة في قدر واسع وسميك على نار متوسطة.
2. أضيفي البصل والكراث والزنجبيل وحركي لمدة 3 دقائق حتى يذبل البصل والكراث.
3. أضيفي الجزر والبطاطس والملح و قلبي لمدة 5 دقائق.
4. أضيفي مرق الخضار واتركي الخليط حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى تنضج المكونات.
5. اهرسي الشوربة بمحضرة الطعام حتى تصبح ناعمة ثم اعيديها للقدر.
6. أضيفي الكريمة السائلة وجوزة الطيب واتركيها على نار متوسطة لمدة 3 دقائق.
7. اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة.
المزيد عن: مشاكل ف الصحة صحة افضل شوربة الجزر الطبخ الزنجبيل اكلات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 11:20:03 AM