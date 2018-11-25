حضري شوربة الجزر مع الزنجبيل لصحة أفضل
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
المقادير
- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة
- الجزر : 5 حبات (مقشر ومفروم)
- مرق خضار : 5 اكواب
- ملح : ملعقة صغيرة
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)
- الكراث : 2 عود (مفروم ناعم)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- البطاطس : 1 حبة (مفرومة ناعم)
- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة
- كريمة : كوب ونصف (سائلة)
طريقة التحضير
1. سخني الزبدة في قدر واسع وسميك على نار متوسطة.
2. أضيفي البصل والكراث والزنجبيل وحركي لمدة 3 دقائق حتى يذبل البصل والكراث.
3. أضيفي الجزر والبطاطس والملح و قلبي لمدة 5 دقائق.
4. أضيفي مرق الخضار واتركي الخليط حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى تنضج المكونات.
5. اهرسي الشوربة بمحضرة الطعام حتى تصبح ناعمة ثم اعيديها للقدر.
6. أضيفي الكريمة السائلة وجوزة الطيب واتركيها على نار متوسطة لمدة 3 دقائق.
7. اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة.
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