ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة بداية الأسبوع

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:30 ص
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة بداية الأسبوع
طباعة
نيفين سمير
 

استهلت البورصة المصرية  جلسة اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع ، علي تراجع جماعي و خسر رأس المال السوقى نحو8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 755.6مليار جنيه مقارنة باغلاق عند 763,6 مليار جنيه بالجلسة السابقة.


وعلى صعيد مؤشرات البورصة، فقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.8% ليصل عند مستوى 13418.94نقطة، وهبط معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70"  بنسبة0.08% محققا مستوى   686.91 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.34% محققا مستوى 1718.09نقطة.


المزيد عن: تعاملات البورصة اليوم تعاملات البورصة البورصة المصرية البورصة العالمية البورصة الخليجية البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 11:20:03 AM