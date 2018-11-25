تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة بداية الأسبوع





استهلت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع ، علي تراجع جماعي و خسر رأس المال السوقى نحو8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 755.6مليار جنيه مقارنة باغلاق عند 763,6 مليار جنيه بالجلسة السابقة.









وعلى صعيد مؤشرات البورصة، فقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.8% ليصل عند مستوى 13418.94نقطة، وهبط معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة0.08% محققا مستوى 686.91 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.34% محققا مستوى 1718.09نقطة.







