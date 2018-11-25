وزير الإنتاج الحربي ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والوفد المرافق له لبحث مشاركة الإنتاج الحربي في المشروعات الخاصة بالنقابة وذلك بديوان عام الوزارة.





وأشار" العصار" إلى أن هذا اللقاء يأتى تأكيداً على اعتزازه بالدور العظيم للصحفيين خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة فى هذه المرحلة الهامة.





واستعرض "العصار" خلال اللقاء امكانيات الشركات والوحدات التابعة وأنه يتم استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لديها في التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية من هيئات وقطاعات حكومية وقطاع خاص لإقامة مشروعات اقتصادية وقومية كبرى من أجل خدمة الوطن حيث تم مناقشة مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعين على مستوى عال من الأهمية تم طرحهما اثناء اللقاء احدهما إنشاء مصنع خاص بإنتاج الورق بكافة أنواعه وخاصة ورق الصحف اللازم للطباعة مما يساعد على توطين تكنولوجيا صناعة الورق في مصر وتقليل الإستيراد من الخارج والذى يؤدى إلى توفيرالعملة الصعبة، والمشروع الأخر هو إنشاء مستشفى خاصة بنقابة الصحفيين وتجهيزها بأحدث الأدوات والمعدات الطبية والمعامل الخاصة.



