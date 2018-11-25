المركز القومي يناقش العرض المسرحي "مترو"

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تحت إشراف فارس عبد المنعم، أمس السبت، ندوة تطبيقية لمناقشة العرض المسرحى "مترو" بمسرح ملك برمسيس.





تحدث في الندوة الناقد المسرحي أحمد خميس، الذي أبدى سعادته بمشروع ابدأ حلمك للمخرج عادل حسان وما يقدمه من دورات تدريبية مجانية من خلال مجموعة متخصصين ثم توجه بالحديث لمخرج عرض "مترو" عادل رأفت قائلا: "العرض جيد جدا فالموضوع ليس تقليديا ولكنه مغاير تماما يتراوح بين الحلم والحقيقة.





وقالت الناقدة المسرحية هند سلامة: "الديكور رفع حالة العرض وكأنه وضعنا في محطة قطار حقيقية وجعلنا نشعر بإحساس السفر، خاصة أن محطة القطار كانت قديمة لنتذكر الطفولة وكل حاجة حلوة اتعاشت زمان مجردة من مشاعر مادية، "حنين لكل حاجة حلوة، الديكور عمل حالات كتير جدا خوف ورعب وإحباط ويأس وأمل، والاتنين المهرجين رفعوا إيقاع العرض، الممثلين هايلين جدا، موسيقى النهاية كانت هايلة، العرض متماسك وإيقاعه مضبوط".