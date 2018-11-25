ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ما سر وجود حديقة ساعات بألمانيا؟

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:32 ص
ما سر وجود حديقة ساعات بألمانيا؟
طباعة
 
يعتبر الشعب الألماني من أكثر الشعوب دقة وحرصا على المواعيد، فقد قاموا بإنشاء حديقة ساعات في إلمانيا لالتزامهم الشديد بالوقت. 

قال ألماني في تغريده على حسابه الشخصي بتويتر "لا يستمع الألمان لاعتذار من يأتي متأخرا، لأنهم يأتون على الوقت في مواعيدهم لأنهم دائما يحسبون حساب زحمة السيارت وإن لم يكن هناك زحمة فهم يصلون قبل الموعد وينتظرون أن يحين الوقت".

وحديقة الساعات الألمانيا تعد أبرز معالم مدينة دوسلدورف، الألمانية، وتوحي بمدى حرص الألمان على الاستفادة بوقتهم، وعدم إهداره.

لكن فيما يخص الحدائق، تواصل ألمانيا تغريدها خارج السرب منفردة، فبجانب الحدائق المعتادة، ألمانيا لديها حديقة للساعات، لتذكير الشعب الألمانى بأهمية الوقت، ومدى قيمته.

ساعات متراصة، تشير كلها، لنفس الوقت، للتذكير بأهمية الدقائق، والحرص على عدم إهدارها، المشهد به هيبة شديد، توحى بأنك أمام سلاح ذو حدين، إما أن تستفيد منه وتستغله بصورة جيدة، إما أن تهدره، وتدفع ثمن الهدر لاحقا.
المزيد عن: في المانيا سر وجود الساعات حديقة ساعات الوقت المواعيد المانيا الالتزام بالوقت
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 11:20:03 AM