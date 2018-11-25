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اليابان: جهود لعقد مؤتمر لمناقشة الدعم الخارجي للفلسطينيين

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:40 ص
اليابان: جهود لعقد مؤتمر لمناقشة الدعم الخارجي للفلسطينيين
وزيرا خارجية فلسطين رياض المالكي واليابان
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وكالات
 

قالت "هيئة الإذاعة اليابانية" اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الياباني يبحث عقد مؤتمر في إحدى المناطق الفلسطينية لمناقشة تقديم مساعدات للفلسطينيين.

 

ويأتي ذلك بعد لقاء وزير الخارجية الياباني تارو كونو، بنظيره الفلسطيني رياض المالكي في روما، يوم أمس السبت.

وقال كونو، إن الحكومة اليابانية ستواصل دعم الفلسطينيين.

 

وأضاف، أنه يريد أن يجتمع مسؤولون من دول آسيوية في فلسطين لمناقشة قضية المساعدات الأجنبية.

 

من جهته قال المالكي، إنه يعلق آمالاً كبيرة على لعب اليابان دوراً في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

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