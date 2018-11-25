لصاحبة البشرة السمراء.. اعتمدي مكياج "نادين نجيم"

تتمتع الفنانة اللبنانية "نادين نجيم" بملامح شرقية جذابة تبرز جمال عينيها وببشرتها ولصاحبات تلك الملامح يمكنكِ اتباع هذه النصائح عند تطبيق المكياج للحفاظ على جمال بشرتك:-

1- تنظيف البشرة بشكل جيدا يوميا في الصباح والمساء والحرص على التنظيف العميق اسبوعيا لتخليص مسام البشرة من جميع الشوائب والأتربة وجعلها تتنفس بشكل افضل.

2- اختيار نوع كريم ليلى واخر نهارى لمنح البشرة لمسات من التغذية والرفاهية لتظل محتفظة بشابها على الدوام

3- اخذ راي طبيب التجميل في طريقة العناية بالبشرة حسب عمرها ، فمن غير المقبول أن تحقن كل فتاة تجاوزت الثلاثين فيلر أو بوتكس ولكن هناك حالات تتطلب وأخرى لا تحتاج

4- الوان المكياج كلما كانت هادئة وقليلة كلما سمح ذلك أن يكون جمال الملامح هو الطاغي ، وعند التفكير في وضع الكونتور أو الفونديشن يجب أن يكون في أضيق الحدود أو المناسبات أو أوقات التصوير حتى لا يعتاد كل من حولك على التغير الدائم في ملامحك

5- الاهتمام بجمال العيون وصحتها من أهم عادات الفتاة العربية منذ قديم الأزل واليوم أصبح أكثر اهمية لأن جمال العيون يكون له البطولة في الإطلالة العربية