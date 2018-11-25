ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لصاحبة البشرة السمراء.. اعتمدي مكياج "نادين نجيم"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:24 ص
لصاحبة البشرة السمراء.. اعتمدي مكياج نادين نجيم
طباعة
 
تتمتع الفنانة اللبنانية "نادين نجيم" بملامح شرقية جذابة تبرز جمال عينيها وببشرتها ولصاحبات تلك الملامح يمكنكِ اتباع هذه النصائح عند تطبيق المكياج للحفاظ على جمال بشرتك:-
 
1- تنظيف البشرة بشكل جيدا يوميا في الصباح والمساء والحرص على التنظيف العميق اسبوعيا لتخليص مسام البشرة من جميع الشوائب والأتربة وجعلها تتنفس بشكل افضل.
 
2- اختيار نوع كريم ليلى واخر نهارى لمنح البشرة لمسات من التغذية والرفاهية لتظل محتفظة بشابها على الدوام 
 
3- اخذ راي طبيب التجميل في طريقة العناية بالبشرة حسب عمرها ، فمن غير المقبول أن تحقن كل فتاة تجاوزت الثلاثين فيلر أو بوتكس ولكن هناك حالات تتطلب وأخرى لا تحتاج 
 
4- الوان المكياج كلما كانت هادئة وقليلة كلما سمح ذلك أن يكون جمال الملامح هو الطاغي ، وعند التفكير في وضع الكونتور أو الفونديشن يجب أن يكون في أضيق الحدود أو المناسبات أو أوقات التصوير حتى لا يعتاد كل من حولك على التغير الدائم في ملامحك 
 
5- الاهتمام بجمال العيون وصحتها من أهم عادات الفتاة العربية منذ قديم الأزل واليوم أصبح أكثر اهمية لأن جمال العيون يكون له البطولة في الإطلالة العربية 
 
6- ألوان المكياج البرونزية أو الكاشمير والنود كانت السمة الأساسية في إطلالة النجمة " نادين نجيم" فكل ما ذكر يضفى بريق ولمعان دون أن يخفى الملامح أو يغيرها 
المزيد عن: نادين نجيم جمال البشرة النصائح المرأة العناية بالبشرة البشرة السمراء البشرة‎
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 11:20:27 AM