كبير الآثريين: الكشف الآثري بالأقصر إنجاز يحسب للمصريين



وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن صاحب التابوت الذي عثر عليه ضمن الكشف الآثري الجديد كان يشغل منصب ديني، ويشرف على المجندين، مما يؤكد أن الجندي المصري هو جندي متدين.



ولفت إلى أن اكتشاف تاابوت كامل بالخشب الملون انجاز كبير، واخراجه بحالة جيدة انجاز آخر، مؤكدا أن مصر تسير من نجاح لآخر.



قال مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة الآثار، إن الكشف الأثري الجديد بمنطقة القرنة بالبر الغربي يعد انجاز أثري، حيث أنه لأول مرة يتم اكتشاف مقبرة كاملة غير مرقمة بأيدي مصرية خالصة.