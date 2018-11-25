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شاهد.. السيول تغرق مدينة حيفا الإسرائيلية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:20 ص
شاهد.. السيول تغرق مدينة حيفا الإسرائيلية
السيول
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وكالات
 

تعرضت مدينة حيفا الواقعة فى شمال إسرائيل، لسيول نتيجة هطول الأمطار بغزارة مساء أمس السبت على المدينة، واستمر هطول الأمطار لأكثر من 45 دقيقة متواصلة على المدينة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

 

وأضافت الصحيفة، أن مياه الأمطار دخلت إلى منازل الإسرائيليين فى حيفا، وهرع رجال الإنقاذ إلى هذه المناطق لإسعاف الإسرائيليين، خوفا لتعرضهم للغرق بعدما ارتفع منسوب المياة نتيجة الأمطار لـ 30 مليمتر.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن السيول أدت إلى تعرض كبار السن إلى حالة من الإغماء، ومن بينها رجل يبلغ من العمر 70 عاما نقل إلى غرفة العناية المركزة عندما حاصرته المياه وهو بداخل سيارته .

 

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