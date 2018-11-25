القومي للمراة بقنا يطلق عدة فعاليات تزامنًا مع "اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة"



وأوضحت الدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إنه بناءًا على توجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، سيتم عمل العديد من الندوات التثقيفية من أجل توعية الفتيات والسيدات القنائيات عن العنف ضد المرأة.





وتابعت في تصريحاتها، أن هناك حملة "كوني" والتي تستمر لمدة 16 يوما من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعي نحو إيجاد حلول جذريه لها.



أعلن المجلس القومي للمرأة بقنا، اطلاق عدد من الفعاليات والندوات الهامة بشأن "التوعية بالعنف ضد المرأة"، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.