مصر المقاصة يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب إنبي "الجريح"

يلتقي فريق مصر المقاصة مع نظيره إنبي، في تمام الساعة الثالثة والربع مساء، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري العام.





يسعى فريق مصر المقاصة في لقاء اليوم إلى تحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصارات بعد تخطي النجوم بهدفين دون رد في الجولة الماضية، للاقترب من قمة الدوري.





وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق إنبي في الخروج من كبوته وإنهاء سلسلة النتائج السلبية عقب الهزيمة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الماضية للدوري العام.





يدخل فريق مصر المقاصة لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يقع فريق إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.