لـ"فتاة" الجامعة.. نصائح لتطبيق مكياج مناسب
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
تحتاجين لوضع المكياج يوميًّا لتظهري بأجمل وأرقي الاطلالات بين زميلاتِك في الجامعة، ما عليكِ سوى قراءة النصائح التالية حول المكياج الذي يناسبك:-
1- احرصي في المرحلة الأولى على تطبيق الكريم المرطب الضروري للحفاظ على نضارة ورطوبة بشرتِك.
2- اختاري كريم الأساس المثالي لبشرتكِ على مستوى اللون والنوعية، ووزّعي طبقة خفيفة منه على كامل بشرتِك.
3- اتّجهي نحو ظلال العيون ذات الألوان الحيادية والهادئة، على غرار ألوان الباستيل أو الألوان الترابية، ووزعي القليل منها بطريقة ناعمة.
4- يمكنكِ رسم خطّ رفيع من الأيلاينر الأسود أو حتّى الأخضر والبني، بمحاذاة رموشكِ العليا لتحديد عينيكِ بطريقة جذّابة.
5- لا تنسي وضع طبقة خفيفة وناعمة من الماسكرا السوداء التي ستعزز جاذبية عينيكِ.
6- بالنسبة إلى أحمر الخدود، اتّجهي نحو الألوان الهادئة على غرار اللونين الوردي أو الزهري.
7- اختاري في المرحلة الأخيرة أحمر شفاه بأحد ألوان النيود أو اللون الزهري الفاتح، لاطلالة طبيعية ومثالية للجامعة.