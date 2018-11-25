لـ"فتاة" الجامعة.. نصائح لتطبيق مكياج مناسب

تحتاجين لوضع المكياج يوميًّا لتظهري بأجمل وأرقي الاطلالات بين زميلاتِك في الجامعة، ما عليكِ سوى قراءة النصائح التالية حول المكياج الذي يناسبك:-





1- احرصي في المرحلة الأولى على تطبيق الكريم المرطب الضروري للحفاظ على نضارة ورطوبة بشرتِك.





2- اختاري كريم الأساس المثالي لبشرتكِ على مستوى اللون والنوعية، ووزّعي طبقة خفيفة منه على كامل بشرتِك.





3- اتّجهي نحو ظلال العيون ذات الألوان الحيادية والهادئة، على غرار ألوان الباستيل أو الألوان الترابية، ووزعي القليل منها بطريقة ناعمة.





4- يمكنكِ رسم خطّ رفيع من الأيلاينر الأسود أو حتّى الأخضر والبني، بمحاذاة رموشكِ العليا لتحديد عينيكِ بطريقة جذّابة.





5- لا تنسي وضع طبقة خفيفة وناعمة من الماسكرا السوداء التي ستعزز جاذبية عينيكِ.





6- بالنسبة إلى أحمر الخدود، اتّجهي نحو الألوان الهادئة على غرار اللونين الوردي أو الزهري.



