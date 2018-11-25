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لـ"فتاة" الجامعة.. نصائح لتطبيق مكياج مناسب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
لـفتاة الجامعة.. نصائح لتطبيق مكياج مناسب
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تحتاجين لوضع المكياج يوميًّا لتظهري بأجمل وأرقي الاطلالات بين زميلاتِك في الجامعة، ما عليكِ سوى قراءة النصائح التالية حول المكياج الذي يناسبك:-

1- احرصي في المرحلة الأولى على تطبيق الكريم المرطب الضروري للحفاظ على نضارة ورطوبة بشرتِك.

2- اختاري كريم الأساس المثالي لبشرتكِ على مستوى اللون والنوعية، ووزّعي طبقة خفيفة منه على كامل بشرتِك.

3- اتّجهي نحو ظلال العيون ذات الألوان الحيادية والهادئة، على غرار ألوان الباستيل أو الألوان الترابية، ووزعي القليل منها بطريقة ناعمة.

4- يمكنكِ رسم خطّ رفيع من الأيلاينر الأسود أو حتّى الأخضر والبني، بمحاذاة رموشكِ العليا لتحديد عينيكِ بطريقة جذّابة.

5- لا تنسي وضع طبقة خفيفة وناعمة من الماسكرا السوداء التي ستعزز جاذبية عينيكِ.

6- بالنسبة إلى أحمر الخدود، اتّجهي نحو الألوان الهادئة على غرار اللونين الوردي أو الزهري.

7- اختاري في المرحلة الأخيرة أحمر شفاه بأحد ألوان النيود أو اللون الزهري الفاتح، لاطلالة طبيعية ومثالية للجامعة.
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