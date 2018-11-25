نصائح للحفاظ على نسخة "الويندوز" وحماية الجهاز من الفيروسات

نقدم فيما يلي مجموعة من النصائح التي من شأنها مساعدة المستخدمين على حماية "نسخة الويندوز الخاصة بهم من الفيروسات:-





- احذف الملفات غير الضرورية

من أبرز الأسباب التي تؤدي لتلف نظام ويندوز، وذلك نتيجة امتلاء قرص C، حيث أن نظام ويندوز لا يحب العمل في المساحة التخزينية المحدودة، إذ لا يكون قادر على تحديث نفسه، مما يؤدي إلى مشاكل مختلفة، لذلك يجب الحرص على تفريغ بارتشن C بشكل مستمر، من خلال حذف أي ملفات لا تستخدمها.





- احذف البرامج التي لا تستخدمها

من الأمور التى تؤدي إلى تلف نسخة الويندوز، وجود الكثير من البرامج غير المستخدمة، إذا أنه يفضل أن يقوم المستخدم بتثبيت البرامج التى يحتاجها فقط، وإزالة تثبيت أي برنامج أخر قد لا يحتاجه، إذ أن ذلك يؤدى إلى تلف النسخة، كذلك فيجب أيضا عدم تشغيل أكثر من برنامج فى وقت واحد طالما أنك لا تحتاجهم، فالتحميل الزائد على الكمبيوتر قد يؤدى لتعطل نظام التشغيل.





- اهتم بفحص القرص الصلب

من الامور المهمة للحفاظ على نسخة الويندوز، ضرورة الفحص الدورى للقرص الصلب، وذلك من خلال "إلغاء التجزئة" في حالة كنت تستخدم هارد HDD، حيث أن هذا يعزز من كفاءة القرص الصلب ويجعل فتح الملفات والبحث عنها سريعًا أكثر من أى وقت مضى، كما تساعد على تجنب حدوث "باد سيكتور".





- استخدم مكافح فيروسات