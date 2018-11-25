محمد الشوربجي يتحدى علي فرج في نهائي هونج كونج للاسكواش
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:18 صالفجر الرياضي
يواجه المصري محمد الشوربجي ومواطنه علي فرج اليوم الأحد في نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.
وتأهل محمد الشوربجي إلى اللقاء النهائي بعد الفوز على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-5, 11-6.
وتغلب على فرج على نظيره الألماني سيمون روزنر المصنف الرابع بنتيجة 3 أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 11-7, 11-3.
يذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن نسختها الماضية .