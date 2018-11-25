الأهلي يجهز شريف إكرامي لمواجهة المقاولون العرب

يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف شريف إكرامي للدفع به أساسيا في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.





ويغيب محمد الشناوي حارس الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة بسبب الإصابة بألام في العضلة الضامة.





واستقر الجهاز الفني للفريق الأحمر على إشراك إكرامي أساسيا، في مباراة الثلاثاء المقبل، لتعويض غياب الشناوي.





ويعود الأهلي للمشاركة مجددا في الدوري الممتاز بعد غياب طويل، حيث يستضيف المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



