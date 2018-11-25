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الأهلي بلا ظهير أيمن أمام المقاولون العرب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
الأهلي بلا ظهير أيمن أمام المقاولون العرب
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علي نبوي
 
يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف أزمة قوية قبل مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب.

ويعاني الفريق الأحمر من أزمة في مركز الظهير الأيمن، بعد تأكد غياب أحمد فتحي ومحمد هاني عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، بينما يعاني هاني من الإصابة بجزع في مفصل القدم.

ويفاضل يوسف بين الثنائي باسم علي وكريم نيدفيد للدفع بأحدهما في مباراة الثلاثاء المقبل.

ويغيب باسم علي عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر منذ فترة طويلة، فيما شارك نيدفيد في مركز الظهير الأيمن في المباراة السابقة أمام الوصل الإماراتي بإياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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