ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السعودية: القمة الخليجية في الدمام يوم 9 ديسمبر

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
السعودية: القمة الخليجية في الدمام يوم 9 ديسمبر
الملك سلمان
طباعة
وكالات
 

قالت مصادر دبلوماسية خليجية في الرياض، إن مدينة الدمام، ستستضيف قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ39 في 9 ديسمبر المقبل.

 

وأشارت المصادر، حسب صحيفة "الرياض"، اليوم الأحد، إلى أن القمة ستناقش خاصةً، الحرب على الإرهاب والتطرف، وحرب اليمن، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، إلى جانب تطوير أداء مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمستوى التعاون، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي في 2025.

المزيد عن: القمة الخليجية السعودية الدمام 9 ديسمبر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
00:15
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 9:40:18 AM