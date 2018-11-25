السعودية: القمة الخليجية في الدمام يوم 9 ديسمبر

قالت مصادر دبلوماسية خليجية في الرياض، إن مدينة الدمام، ستستضيف قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ39 في 9 ديسمبر المقبل.

وأشارت المصادر، حسب صحيفة "الرياض"، اليوم الأحد، إلى أن القمة ستناقش خاصةً، الحرب على الإرهاب والتطرف، وحرب اليمن، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، إلى جانب تطوير أداء مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمستوى التعاون، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي في 2025.