الجيش الليبي يقتل 23 مسلحا من مهاجمي "تازربو"

أعلنت كتيبة "سُبل السلام" التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية، استمرار مطاردة العناصر الإرهابية التي هاجمت بلدة تازربو الليبية مساء يوم الجمعة الماضي، الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش.





وقالت الكتيبة، إن الدوريات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، بالتنسيق مع والكتيبة "602" التابعتين للمنطقة العسكرية الكُفرة والكتيبة "152" التابعة للمنطقة العسكرية أجدابيا "وشباب تازربو" هاجمت ما يعرف "ببوابة وادي الحطب" وقضت على 9 من "العصابات الإرهابية" وحرق سيارة مسلحة، وفقاً لما ذكرته "بوابة أفريقيا" الإخبارية أمس السبت.





وأشارت كتيبة "سبل السلام"، إلى أن عدد قتلى العناصر الإرهابية بلغ 23 قتيلاً، مؤكدة أنها تتحفظ على ذكر مواقع الاشتباكات للمحافظة على سلامة قواتها.