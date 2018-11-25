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الكوبليه المحذوف من أغنية "ناسيني ليه" لتامر حسني (فيديو)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:25 ص
الكوبليه المحذوف من أغنية ناسيني ليه لتامر حسني (فيديو)
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الفجر الفني
 

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، النقاب لأول مرة عن الكوبليه المحذوف من أغنية "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك".

ونشر تامر حسين، الكوبليه بصوته عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وتقول كلمات الكوبليه المحذوف:

"تعالى لومني أو غلطني أنا تفكيري هيموتني.. وبسأل ياما عنك من وراك".

"ناسيني ليه" حققت حتى الآن أكثر من 35 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


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