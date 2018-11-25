وزيرة البيئة: ماراثون الدراجات رسالة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية



وأضافت "فؤاد"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن تغير المناخ له تأثير مباشر على التنوع البيوليوجي، وإشراك العديد من الدول يأتي دعم للمبادرة المصرية للحفاظ على الاستثمار في البشر والبيئة على الكوكب، وهذه كانت الرسالة الموجودة على "اللوجو" الموجود على "التيشيرت" الذي ارتدوه أثناء الماراثون.



وأشارت إلى أنها قطعت مسافة 8 كيلو بالدراجة، لافتة إلى أن مصر بها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهو يعتبر أقدم منظمة لحماية التنوع البيولوجي بالعالم.

علقت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على صورها أثناء قيادتها لماراثون ركوب الدراجات، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي، قائلة إنه بالإضافة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة فهي رسالة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية.