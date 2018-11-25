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32 مليون مشاهدة لتريلر الأسد الملك "The Lion King" خلال 48 ساعة (فيديو)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:56 ص
32 مليون مشاهدة لتريلر الأسد الملك The Lion King خلال 48 ساعة (فيديو)
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الفجر الفني
 


استطاع الإعلان التشويقي التريلر لفيلم الأسد الملك "The Lion King" أن يحصل علي إقبال شديد من المتابعين حيث حصد خلال ساعات من طرحه على القناة الرسمية لشركة ديزني المتخصصة في صناعة الأفلام الكرتونية والانيميشن والرسوم المتحركة على اليوتيوب، على أكثر من 32 مليون مشاهدة.

وأعجب به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن شغفهم لمشاهدة الفيلم المقرر أن يعرض يوم 19 يوليو المقبل. 




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