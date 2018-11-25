الغيطي: هذه الفنانة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز



وأوضح "الغيطي"، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد تزوجت من "حلاوة"، وهو متزوج من زوجة أولى وأنجب منها أربعة أبناء، ثم أنجب من ياسمين طفلين.



وأشار إلى أن البعض يقول إنها طلبت الطلاق بعد زواجه من ممثلة شابة جديدة وهي ريهام حجاج، وينتج لها مسلسلا كبيرًا.

عرض الإعلامي محمد الغيطي، رد فعل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي جملة "الحمد لله"، لافتا إلى أن السيدات في مصر متعاطفات معها.