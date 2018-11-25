هاني عبدالرحيم بعد تسريح 400 عامل بمنطقة الألف مصنع: "ذنبهم إيه"



وأشار "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنهم بحثوا في مشكلة الـ 400 عامل، وتبين أن الشركة التي قامت بتسريحهم قد توقف نشاطها هى الأخرى في مارس 2018، مضيفًا أنه سيعرض حقائق موثقة عن منطقة الألف مصنع وما تواجهها من مشكلات.



وأضاف: "هو لما معدل البطالة نزل قررتوا تسرحوا 400 عامل عشان ترفعوا المعدل تاني.. ذنبهم إيه الناس دي تقعد في البيوت"، مشيرا إلى أن دور الإعلام الإيجابي هو توصيل رسالة الناس لمسئولي الدولة، مشيدا بجرأة العاملين المفصولين في مصنع الثغر في عرض مشكلتهم.

قال الإعلامي هاني، عبدالرحيم، إنه وجد حالة من التخبط في مدينة الألف مصنع، وهناك 400 عامل تم تسريحهم، وأصبحوا بلا مورد رزق، وتواصلوا مع المسئولين لإبلاغهم بتفاصيل الوضع، معقبا: "الحقيقة تايهة.. ومش عارفين فين المقصر".