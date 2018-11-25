ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هاني عبدالرحيم بعد تسريح 400 عامل بمنطقة الألف مصنع: "ذنبهم إيه"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
هاني عبدالرحيم بعد تسريح 400 عامل بمنطقة الألف مصنع: ذنبهم إيه
هاني عبدالرحيم
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الإعلامي هاني، عبدالرحيم، إنه وجد حالة من التخبط في مدينة الألف مصنع، وهناك 400 عامل تم تسريحهم، وأصبحوا بلا مورد رزق، وتواصلوا مع المسئولين لإبلاغهم بتفاصيل الوضع، معقبا: "الحقيقة تايهة.. ومش عارفين فين المقصر".

وأشار "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنهم بحثوا في مشكلة الـ 400 عامل، وتبين أن الشركة التي قامت بتسريحهم قد توقف نشاطها هى الأخرى في مارس 2018، مضيفًا أنه سيعرض حقائق موثقة عن منطقة الألف مصنع وما تواجهها من مشكلات.

وأضاف: "هو لما معدل البطالة نزل قررتوا تسرحوا 400 عامل عشان ترفعوا المعدل تاني.. ذنبهم إيه الناس دي تقعد في البيوت"، مشيرا إلى أن دور الإعلام الإيجابي هو توصيل رسالة الناس لمسئولي الدولة، مشيدا بجرأة العاملين المفصولين في مصنع الثغر في عرض مشكلتهم.
المزيد عن: هاني عبدالرحيم عمال توك شو تسريح أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
00:15
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 8:00:06 AM