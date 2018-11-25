هاشم بحري: الاكتئاب زاد لدى المصريين لهذا السبب



وأضاف "بحري"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أن نسبة الانتحار بين المكتئبين 25 ضعف الناس العادية، موضحا أن الاكتائب في مصر زاد بشكل كبير، ولكنه اكتئاب "موقفي"، بسبب غلاء الأسعار، وغيره.



ولفت إلى أن هذه الأمور يمكن حلها عن طريق حل المشاكل المالية مثل عمل جمعية أو غيرها، موضحا أن الاكتئاب الموقفي يمكن أن يتطور إلى اكتئاب عقلي، وهذا أخطر من الاكتئاب الموقفي.



وعلق "بحري"، على الأزمة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح، قائلا إن الفريق لديهم أطباء نفسيين متخصصين في الاضطرابات النفسية الخاصة بالملاعب ويضعون الشخص في مسار علاجي معين للخروج من أزمته، وإذا تعرض اللاعب لدينا في مصر لنفس الأزمة يمكن أن تمتد لموسم كامل.



أما بالنسبة لتجربته في المركز الخاص بعلاج المتحولين جنسيا، قال إن اضطراب الهوية لابد من معالجته من الكهرباء الزيادة، ثم معالجة الوسواس، وإذا كان مازال يعاني من اضطراب الهوية الجنسية، يتم علاجه، موضحا أن دوره هو دور تشخيصي فقط.

قال الدكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن الأطباء النفسيين مثل باقي البشر يتعرضون للضغوط النفسية، خاصة أنهم في عياداتهم يجلسون مع المرضى طوال الوقت للاستماع للمشاكل، وهناك أساليب معينة للترفيه، وإن لم ينتبه الطبيب لذلك سيتعرض لاكتئاب عنيف يصل إلى الانتحار.