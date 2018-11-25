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"كنت نائمة واعتدى عليا".. قصة "سعاد" الأم العزباء بالمغرب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:09 ص
كنت نائمة واعتدى عليا.. قصة سعاد الأم العزباء بالمغرب
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نعيم يوسف
 
عرضت قناة "BBC عربية"، تقريرًا عن قصة "سعاد" -وهو اسم مستعار-، الشابة المغربية، التي أصبحت أمًا عزباء في سن الـ19، بعد أن اعتدى عليها شاب كانت تعمل لديهم.

وروت "سعاد"، في التقرير قصتها، بأنها كانت نائمة ودخل عليها ابن العائلة التي كانت تعمل لديها كخادمة، ليلا وتحرش بها واعتدى عليها، لافتة إلى أن الناس يتعاملون معها بطريقة سلبية، ويحملون المرأة المسئولية، ويقولون إن ما حدث كان برضاها، لافتة إلى أن ابنتها الآن أصبحت في سن المراهقة وأخبرتها بالحقيقة.

الجدير بالذكر أن الأم العزباء في المغرب، تستطيع تسجيل طفلها في الحالة المدنية، ولكن الطفل لا يحمل اسم الأب.

وتطالب الجمعيات الحقوقية المغربية بإعطاء المزيد من الحقوق للأمهات العازبات، إذ تشعر العديد منهن أنهن يتحملن وحدهن مسئولية خطأ مشترك مع طرف آخر هو الرجل.
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