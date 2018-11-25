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الليلة.. نسمة عبد العزيز تحيي حفل افتتاح "ملتقى شباب أكاديمية الفنون"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:14 ص
الليلة.. نسمة عبد العزيز تحيي حفل افتتاح ملتقى شباب أكاديمية الفنون
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تحيي الفنانة نسمة عبد العزيز، حفل افتتاح "ملتقى شباب أكاديمية الفنون" على مسرح سيد درويش في السابعة مساءً.

وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة من 25 وحتى 30 من نوفمبر الجاري بهدف التعارف بين الشباب والأساتذة وتقام هذه الدورة تحت شعار "لقاء الأجيال".
يسعى الملتقى إلى تعريف شباب الأكاديمية بالمعاهد التي تضمها الأكاديمية وأقسامها كما يهدف لتعريف الدارسين بإمكانيات الأكاديمية البشرية والتقنية والفعاليات التي تقوم بها في الحياة الثقافية.
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