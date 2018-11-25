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عمال "الألف مصنع": "عايزين لقمة حلال" (فيديو)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:41 ص
عمال الألف مصنع: عايزين لقمة حلال (فيديو)
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه هاني عبدالرحيم، تقريرا عن تسريح 400 عامل من شركة الثغر للخرسانة الجاهزة، الموجودة في مدينة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة.

وقال محمد سعيد، مدير فرع شركة الثغر بالمدينة الصناعية بالقاهرة الجديدة، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة عندما هاجم المصنع في مارس الماضي، كتبوا على كل منشأت الشركة تم سحب المصنع، مضيفا: "الناس خافت وجريت".

وعقب أحد العمال المفصولين: "عايزين لقمة حلال مش أكتر من كده"، وقال آخر: "ربنا مش بيرضى بالظلم"، وأضاف أخر: "قول للمسئولين يحطوا نفسهم مكانا".

ومن ناحيته عقب الإعلامي هاني عبدالرحيم: "إحنا أمام مهزلة.. ولكن الرئيس السيسي مش بيسمي على حد"، موجهًا رسالة إلى المسئولين: "الكرة في ملعبكم".
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