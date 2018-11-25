مدير بمستشفى معهد ناصر: ختان الإناث جريمة.. وليس له فائدة



ولفت "شاكر"، في لقاء مع برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس الفضائية، السبت، إلى أن الختان في الذكور له فائدة وحكمة حيث أن الزيادة الجلدية تفرز هرمون يصيب الزوجة بالسرطان، ولكن ختان الإناث ليس له فائدة.



يُذكر أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي أجريت لهن العملية حول العالم، والصومال وغينيا وجيبوتي الأعلى نسبةً في عدد المختونات.

أكد الدكتور حازم شاكر مدير إدارة التدريب والبحوث بمستشفي معهد ناصر، أنه لا يوجد أي فائدة من ختان الإناث، مشددًا على أن ذلك جريمة.