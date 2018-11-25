ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدير بمستشفى معهد ناصر: ختان الإناث جريمة.. وليس له فائدة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:55 ص
مدير بمستشفى معهد ناصر: ختان الإناث جريمة.. وليس له فائدة
الدكتور حازم شاكر
طباعة
نعيم يوسف
 
أكد الدكتور حازم شاكر مدير إدارة التدريب والبحوث بمستشفي معهد ناصر، أنه لا يوجد أي فائدة من ختان الإناث، مشددًا على أن ذلك جريمة.

ولفت "شاكر"، في لقاء مع برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس الفضائية، السبت، إلى أن الختان في الذكور له فائدة وحكمة حيث أن الزيادة الجلدية تفرز هرمون يصيب الزوجة بالسرطان، ولكن ختان الإناث ليس له فائدة.

يُذكر أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي أجريت لهن العملية حول العالم، والصومال وغينيا وجيبوتي الأعلى نسبةً في عدد المختونات.
المزيد عن: مصر ختان الإناث توك شو الدكتور حازم شاكر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
00:15
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 6:20:00 AM