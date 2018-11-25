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شاهد.. رد "الصناعة" على أزمة منطقة الألف مصنع

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:13 ص
شاهد.. رد الصناعة على أزمة منطقة الألف مصنع
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نعيم يوسف
 
كشف الإعلامي هاني عبدالرحيم، إنه تواصل مع المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وياسر جابر متحدث وزارة الصناعة، وأحمد عبدالرازق مدير هيئة التنمية الصناعية، وأخبرهم بتفاصيل أزمة منطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، وكانوا متعاونين جدا، وسيتم اتخاذ إجراءات لحل المشكلة بدءًا من الغد.

وعرض "عبدالرحيم"، خلال برنامجه "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، صورة شكوى 400 عامل لوزارة القوى العاملة لتسريحهم من شركة الثغر، منوهًا بأنه تواصل مع مسئولي شركة الثغر وتبين أنه تم غلق شركتهم بعد العمل لمدة 9 سنوات، بالإضافة إلى أنهم تقدموا بشكوى لمجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ورئيس هيئة التنمية الصناعية للتظلم مما تعرضوا إليه.

ولفت إلى أن مسئولي الشركة تقدموا بمستندات تثبت أنهم حاولوا تقديم أقساط الأرض والمصنع لهيئة التنمية الصناعية، والهيئة رفضت الاستلام، على الرغم أنها تسلمت أقساط في البداية، متسائلا: "كيف يتم غلق شركة تعمل منذ 2008 على الرغم من سداد الأقساط؟، ومن المسئول عن إيقاف رواتب 400 عامل بعد ماكانوا بيسترزقوا".
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