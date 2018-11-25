موعد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز

يترقب عشاق كرة القدم في مصر الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتعد أبرز ظواهر هذا الأسبوع قبل بدايته هو عودة النادي الأهلي للمشاركة في البطولة بعد غياب طويل، بسبب المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" موعد مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري.

- مباريات يوم 25 نوفمبر :-

* مصر المقاصة x إنبي 3:15 عصرًا

*الإتحاد السكندري x طلائع الجيش 5:30 مساءً

*المصري x الإنتاج الحربي 8:00 مساءً

- مباريات يوم 26 نوفمبر :-

*وادي دجلة x حرس الحدود 2:45 عصرًا

*بتروجيت x سموحة 5:15 مساءً

*الزمالك x الجونة 8:00 مساءً

- مباريات يوم 27 نوفمبر :-

*الأهلي x المقاولون العرب 7:00 مساءً

- مباريات يوم 28 نوفمبر :-

*نجوم المستقبل x بيراميدز 7:00 مساءً