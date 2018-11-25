عاجل.. حقيقة رحيل كريستيان جروس عن الزمالك

كشف محمد الحبشي وكيل عمرو جمال لاعب الأهلي وكريستيان جروس مدرب الزمالك، موقف جروس مع الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال الحبشي في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "جروس لا يمتلك أي عروض سواء داخلية أو خارجية".

وأضاف وكيل اللاعبين، أن جروس يحترم تعاقده مع الزمالك، موضحًا أن عقده سينتهي مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي.