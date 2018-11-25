بعد اعتزالها الغناء 20 عاما.. سوشيترا كريشنامورثي: ابنتي أعادتني للغناء

أكدت نجمة بوليوود الشهيرة سوشيترا كريشنامورثي، أن ابنتها شجعتها على الغناء مرة أخرى كذلك عدد من أصدقائها المقربين.





وأوضحت أن ابنتها استطاعت أن تعيدها من جديد للغناء، حيث تتعلم ابنتها الموسيقى.





ووجدت سوشيترا البالغة من العمر 42 عاما نفسها محاطة بالموسيقى، وهو ما جعلها متحمسة بنسبة كبيرة للعودة للغناء مجددًا.



