أول تعليق لـ محامي المتهمة بقتل "طالب الرحاب" بعد تقرير الطب الشرعي عن عذريتها

قال المستشار ياسر أبوالعلا، محامي المتهمة حبيبة، إنه سيطالب المحكمة يعرض موكلته على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإجراء تقرير جديد.





وأوضح في تصريحات لـ موقع مصراوي، أنه سيطعن على تقرير الطب الشرعي أمام المحكمة، خاصة وأن موكلته اعترفت بوجود علاقة بينها وبين "طالب الرحاب" وأنها ليست بكرًا، فكيف يحدث ذلك؟.





كان تقرير الطب الشرعي، قد أورد أن المتهمة خضعت للكشف في 3 سبتمبر الماضي، ولم يتبين أي إصابات أو عنف جنائي بجسم المتهمة، وأن المتهمة "بِكر"، ولم يتم فضّ عُذريتها كما ادعت -خلال التحقيقات-.





وقالت حبيبة (20 سنة)، إن علاقتها ببسام بدأت منذ 8 سنوات في المدرسة ونشأت بينهما علاقة حب، مضيفة أن علاقتهما تطورت "كنا بنتعامل مع بعض زي المتجوزين" لكن لم تصل للخطوبة بشكل رسمي بسبب الدراسة.

وأضافت المتهمة أنها مارست الجنس مع المجني عليه كثيرًا في الثلاث سنوات الأخيرة وحتى قبل الواقعة بشهر ونصف، وأنهما كانا يمارسان الجنس في عدم وجود أهليهما داخل المنزلين، مؤكدة أنه تم فضّ غشاء بكارتها حينما كانت في الـ16 من عمرها.

ونفت المتهمة حدوث زواجًا رسمياً أو عرفياً مع المجني عليه بسام أسامة أو علم والديها، منوهة أن الضحية هددها بفضح أمرها "قاللي هفضحك وأقول للناس إني بنام معاكي وإني مش بنت".



