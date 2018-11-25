ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فرج عامر: 99% من لاعبي سموحة انضموا للفريق "ببلاش"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:09 ص
فرج عامر: 99% من لاعبي سموحة انضموا للفريق ببلاش
فرج عامر
طباعة
الفجر الرياضي
 

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، إن النادي قدم نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

 

وتابع عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "لا يوجد لاعبين حاليا معروضين للبيع في سموحة، وتلقينا عرضا بـ 3 ملايين دولار للاستغناء عن أحد اللاعبين"، مشيرا إلى أن سموحة باع 3 لاعبين بقيمة 100 مليون جنيه.

 

وأضاف رئيس نادي سموحة: "حصلنا على محمود عبد العزيز بمليون جنيه، وتم بيعه للزمالك بـ 15 مليون جنيه"، لافتا إلى 99% من لاعبي سموحة ينضمون للفريق "ببلاش" مثل ياسر إبراهيم والمهدي سليمان وأبو جبل، مؤكدا أن المناخ بنادي سموحة يؤهل اللاعبين كي يصبحوا نجوما.

المزيد عن: فرج عامر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة 3 ملايين دولار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
00:15
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 4:50:02 AM