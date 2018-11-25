"بيت جدتي" لـ محمود العسيلي تحقق أكثر من 500 ألف مشاهدة (فيديو)
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
حققت أغنية "بيت جدتي" للمطرب محمود العسيلي، عدد مشاهدات مرتفع تجاوز الـ 500 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة على إطلاق الأغنية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"
واستطاع الكليب أن يحجز مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.
وتقول كلمات الأغنية:
فتحت عنيا لقيت ناس ولمة وبيت
ويوم الجمعة مليان بعيلة بتملي المكان
حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان
بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان
بيت جدتي الكبير
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