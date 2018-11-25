"بيت جدتي" لـ محمود العسيلي تحقق أكثر من 500 ألف مشاهدة (فيديو)

حققت أغنية "

" للمطرب محمود العسيلي، عدد مشاهدات مرتفع تجاوز الـ 500 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة على إطلاق الأغنية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

واستطاع الكليب أن يحجز مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.





وتقول كلمات الأغنية: