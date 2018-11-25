ميمي عبد الرازق: ميدو وإيهاب جلال وعلي ماهر رفضوا تدريب المصري

أكد ميمي عبد الرازق، مدرب المصري السابق، أنه سيتبرع بشرطه الجزائي وبقية مستحقاته في الفريق البورسعيدي للأيتام.

وأكمل عبد الرازق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" سأتبرع بكامل مستحقاتي المتبقية لدى النادي المصري للتأكيد أن دفاعي عن مستحقاتي مسألة كرامة وليس لأمر مالي ".

وأضاف عن المدربين المرشحين لتدريب المصري من بعده: "إيهاب جلال وعلي ماهر وميدو رفضوا تدريب المصري بعد رحيلي وهذا يؤكد ما تحدثت عنه أنه هناك مشكلة إدارية في النادي البورسعيدي".