ميمي عبد الرازق: "ببتكر في التدريب وأنا واقف"

أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، أنه يبتكر في التدريبات خلال مشواره مع الفرق المختلفة وبصورة مفاجئة.

وقال عبد الرازق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يستطيع إخراج الوحدة التدريبية بشكل متميز.

ولفت إلى أنه ناقش 50 رسالة دكتوراه و60 رسالة ماجيستير عبر تاريخه، مشيرًا إلى أنه يملك خبرة كبيرة في مجال التدريب.