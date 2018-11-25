ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميمي: نجاح مصطفى يونس مع المصري يساوى ميلاد نجم جديد بالتدريب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:41 ص
ميمي: نجاح مصطفى يونس مع المصري يساوى ميلاد نجم جديد بالتدريب
مصطفى يونس
طباعة
عمرو مصطفى
 

أكد ميمي عبد الرازق، مدرب المصري السابق، أنه لن يقود الفريق في تواجد مجلس الإدارة الحالي.

 

وقال ميمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مجلس إدارة المصري لم يجرؤ على انتقاد الجهاز الفني السابق".

 

وأكمل: "نجاح مصطفى يونس في تدريب المصري، يساوي ميلاد نجم جديد في عالم التدريب، لكن لم اكن اتمنى ان يتحدث عن فقداني للثقة اثناء تدريب المصري لاني املك سجلا تدريبيا كبيرا وتجاوزت هذه المرحلة".

المزيد عن: ميمي عبد الرازق مصطفى يونس رياضة المصري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
00:15
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 4:50:02 AM