الأمير هاري وزوجته ميجان سينتقلان لوندسور قبل وضع أول مولود
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:38 ص
قال الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان يوم السبت إنهما سينتقلان إلى مقر فروجمور الملكي في وندسور أوائل العام المقبل لتضع زوجته أول مولود لهما في الربيع.
وقال الزوجان في بيان ”وندسور مكان له خصوصية شديدة لدى الأسرة الملكية، وهما سعيدان بأن مسكنهما الرسمي سيكون في وندسور“. وتزوج الاثنان في قلعة وندسور في مايو أيار.
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