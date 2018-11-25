نهائي الكونفيدرالية.. موعد مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب والقناة الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل فريق الرجاء البيضاوي المغربي اختبارا صعبا أمام فيتا كلوب الكونغولي، مساء يوم الأحد، ويأتي ذلك في مباراة ذهاب الدور النهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الرجاء مع فيتا كلوب على ملعب "مركب محمد الخامس"، يوم الأحد والموافق 25 نوفمبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان النادي المغربي قد تأهل لدور النهائي بعد تخطي عقبة انيميا النيجيري بنتيجة المباراتين 3-1 في حين تفوق فيتا كلوب على المصري البورسعيدي خلال لقاءين الذهاب والإياب 4-0.

ويسعى الفريق المغربي لتحقيق اللقب الذي غاب عنه منذ فترة طويلة، وستكون المواجهة في النهائي صعبة أمام فيتا كلوب.

وستكون مباراة الرجاء ضد فيتا كلوب في الكونفدرالية مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 1 HD" الرياضية القطرية وسيعلق عليها : جواد بدة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباراة لمباراة فيتا كلوب الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي عبر موقع الفجر الرياضي.