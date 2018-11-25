أمين شرطة مفصول يقتل والده في إمبابة

كشفت التحريات، أن نجل المسن أمين شرطة تم فصله من الخدمة منذ قرابة 15 عاما، وراء الحادث، والمتهم مر يض نفسي، ويتلقى علاجا منذسنوات طويلة.





وأوضحت التحريات أنه استغل نوم والده واستل سكينا وانهال عليه بالضرب، وقال المتهم في أقواله المبدئية أن والده كان يعامله معاملة سيئة واعتاد إيداعه المصحات النفسية فقرر التخلص منه واستغل خروج والدته من المنزل ونوم والده ومزقه بالسكين.



