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أمين شرطة مفصول يقتل والده في إمبابة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:19 ص
أمين شرطة مفصول يقتل والده في إمبابة
جثة - ارشيفية
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تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل مسن بعزبة هنيدي بإمبابة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين أن نجل القتيل ارتكب الجريمة. 

كشفت التحريات، أن نجل المسن أمين شرطة تم فصله من الخدمة منذ قرابة 15 عاما، وراء الحادث، والمتهم مريض نفسي، ويتلقى علاجا منذسنوات طويلة.

وأوضحت التحريات أنه استغل نوم والده واستل سكينا وانهال عليه بالضرب، وقال المتهم في أقواله المبدئية أن والده كان يعامله معاملة سيئة واعتاد إيداعه المصحات النفسية فقرر التخلص منه واستغل خروج والدته من المنزل ونوم والده ومزقه بالسكين.

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