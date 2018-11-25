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تعرف على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يرعب منافسيه

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:07 ص
تعرف على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يرعب منافسيه
محمد صلاح
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محمد الصو
 

اختُتم مساء أمس السبت، اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت سقوط مانشستر يونايتد بنتيجة التعادل السلبي، أمام كريستال بالاس.

 

فيما نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قيادة فريقه لمواصلة نتائجه الكبيرة بالبريميرليج بعدما حقق الفوز على واتفورد بثلاثية دون رد.

 

بينما نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز جديد بالبريميرليج، وكان هذه المرمى على وست هام يونايتد والذي اكتسحه برباعية نظيفة.

 

ونجح صلاح في رفع رصيده بتلك الجولة إلى 7 أهداف ليواصل المنافسة على صدارة الهدافين هذا العام.

 

كان صلاح قد توج بلقب هداف الموسم الماضي برصيد 32 هدفا، بل وأصبح الهداف التاريخي بالبريميرليج، متفوقًا على كلًا من كريستيانو رونالدو وآلان شيرار، ولويس سواريز والذي يحمل كلًا منهما 31 هدفًا.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم حتى الآن من خلال التقرير الآتي:

 

1_ " سيرجيو أجوير"..لاعب مانشستر سيتي..8 أهداف...12 مباراة...بنسبة 67%.

 

2_ "الكساندر ميتروفيتش" ...فولام..8 أهداف...13 مباراة...بنسبة 62%.

 

3_ "إيدين هازارد".. تشيلسي..7 أهداف..12 مباراة...بنسبة 58%.

 

4_ "إيمريك أوبامينج".. أرسنال..7 أهداف..12 مباراة...بنسبة 58%.

 

5_ "محمدصلاح".. ليفربول..7 أهداف..13 مباراة...بنسبة 54%.

 

6_ "جيلين موراي"..برايتون..7 أهداف..14 مباراة...بنسبة 54%.

 

7_ "رحيم ستيرلينج"..مانشيستر سيتي..7 أهداف..11 مباراة...بنسبة 64%.

 

8_ "هاري كين".. توتنهام هوتسبير.. 7 أهداف..13 مباراة...بنسبة 54%.

 

9_ "ساديو ماني"..ليفربول..6 أهداف..12 مباراة...بنسبة 50%.

 

10_ "أنطونيو مارسيال".. مانشستر يونايتد..6 أهداف..7 مباريات..بنسبة 67%.

 

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