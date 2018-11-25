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تسريح 400 عامل من شركة الثغر.. والعمال: "ظروف البلد متستحملش ندور على مكان تاني"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:16 ص
تسريح 400 عامل من شركة الثغر.. والعمال: ظروف البلد متستحملش ندور على مكان تاني
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه هاني عبدالرحيم، تقريرا عن تسريح 400 عامل من شركة الثغر للخرسانة الجاهزة.

من جانبه، علق مدير فرع شركة الثغر بالمدينة الصناعية بالقاهرة الجديدة، قائلا إن المصنع مقام في مدينة الألف مصنع، على مساحة 16 ألف متر مربع، لافتًا إلى أنهم أكبر مصنع بالمدينة، معقبًا: "حرام بعد 9 سنوات يتوقف"، وفوجئوا منذ 8 شهور برئيس الجهاز ونائبه وقوة أمنية بطردهم من المصنع، ومصادرة الأرض.

وأكد أن معدات الإنتاج تعطلت وتقدموا بشكوى لكل جهة مختصة بهذا الأمر، ولم يرد أي رد، موضحًا أنهم كانوا يصرفون للعاملين 50% من راتبهم لمدة 3شهور، ولكن الأمور المالية للشركة ساءت فتوقفوا عن صرف المرتبات.

كما عقب أحد العاملين بالمصنع: "إحنا في معاناة، ظروف البلد متستحملش أننا ندور على مكان تاني"، فيما قال عامل آخر: "مفيش مصدر رزق لينا.. وإحنا اللي انضرينا، ومش عارفين نعيش، وأعدين في البيوت"، وأضاف آخر: "إنتوا قفلتوا المصنع نروح فين، قعدة البيت وحشة قدام ولادي".
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