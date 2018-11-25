بعد نشرها هذه الصورة المثيرة.. هل تراجعت سما المصري عن توبتها؟ (فيديو)





عاودت الفنانة سما المصري، نشر صورة مثيرة بفستان ضيق، وذلك بعد إعلان توبتها في سبتمبر الماضي واتخاذها قرارًا بعدم نشر صور عارية لها، وحذفها جميع الفيديوهات والصور التى تحتوى على عرى، أو ابتذال، من صفحتها، إثر تعرضها لوعكة صحية.





كانت المصري، أعلنت في مقطع فيديو، أنها ستستمر في نشر صور عادية لها، لكنها لن تكون صورًا عارية، مشيرة في ذات الوقت إلى أنها لن تتحجب الآن.



