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أخر تسجيل صوتي للطالبة إيمان المنتحرة في الإسكندرية (فيديو)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:08 ص
أخر تسجيل صوتي للطالبة إيمان المنتحرة في الإسكندرية (فيديو)
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، آخر تسجيل صوتي للطالبة إيمان، التي انتحرت في مبنى المعهد الصحي بمجمع بشاير الخير، في محافظة الإسكندرية.

وقالت الطالبة في التسجيل الصوتي، إنها تعبت كثيرا من كثرة التنمر ضدها، وكانوا يسخرون منها بسبب شكلها، ويقولون أنها تشبه الأولاد، وأن شعرها ليس جيدًا، وأسلوبها سيء، موضحة أن المدرسات كن يسخرن منها ويسيئون لها.

وأوضحت أن المدرسات في المعهد قمن بالشكوى لوالدتها، التي غضبت منها جدا وضربتها، مؤكدة: "كارهه المعهد وكارهة الدراسة... من ساعة ما دخلت تمريض وأنا في اكتئاب وقرف وتعبت والله".

كانت الطالبة إيمان قد ألقت بنفسها من الطابق الرابع من مبنى سكن المعهد بمجمع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية.
المزيد عن: بسبب انتحار الإسكندرية إيمان
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