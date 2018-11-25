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ميمي عبد الرازق يعلن ترشحه لرئاسة المصري 2022

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
ميمي عبد الرازق يعلن ترشحه لرئاسة المصري 2022
ميمي عبد الرازق
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الفجر الرياضي
 

أعلن ميمي عبد الرازق، مدرب المصري السابق، ترشحه لرئاسة الفريق في الانتخابات المقبلة عام 2022.

 

وقال ميمي عبد الرازق خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لن يكون هناك أي تعامل بيني وبين مجلس ادارة الحالي، لحين انتخابات المصري عام 2022 التي سأترشح فيها كرئيسًا للنادي".

 

وأكمل: "لن يكون الترشح للانتقام من المجلس، لكن لإمتلاكي موهبة فن الإدارة، وشعبيتي في المصري بملايين الجنيهات".

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