والدة الطالبة "إيمان": "سخرية المدرسات وراء انتحارها" (فيديو)



وتابعت "عبدالعزيز"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن ابنتها كانت تدرس في معهد جمال عبدالناصر للتمريض، وفي السنة الأخيرة من الدراسة، وعمرها حوالي 19 عامًا.



ولفتت والدة الطالبة إلى أنها في يوم الانتحار كانت تقول لها "انتي مش بتجيبيلي حقي"، موضحة أن أحد المحامين المتطوعين تولى القضية.



كانت الطالبة إيمان قد ألقت بنفسها من الطابق الرابع من مبنى سكن المعهد بمجمع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية.

قالت أمينة عبدالعزيز، والدة "إيمان" الطالبة المنتحرة في الإسكندرية، إن ابنتها كانت تتعرض للسخرية من ثلاثة مدرسات، لافتة إلى أنهن كن يقولون لها: "انتي سودة.. وشبه الولد.. وميولك انحرافية"، وعندما ذهبت للشكوى ضدهم أخبروها: "بنهز".