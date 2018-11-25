أول تعليق لـ"جاستن بيبر" على زواجه من هايلي بالدوين

أكد مغني موسيقى البوب الكندي جاستن بيبر لأول مرة أنه تزوج العارضة هايلي بالدوين.

وفي منشور بموقع إنستجرام لتبادل الصور، قال بيبر "تهنئة متأخرة للجميع بعيد الشكر. (إنه) أول عيد شكر كرجل متزوج".

وأبلغ المغني بالخبر في معرض تهنئتهم بعيد الشكر.

وأضاف المغني الكندي لمتابعيه، الذين يبلغ عددهم 102 مليون شخص، أن "الحب ليس سهلا" لكنه يبذل جهده، مثل المسيح، لكي يكون صبورا ومتفانيا.

وانتشرت شائعات عن زواج بيبر وبالدوين في نيويورك منذ شهرين، لكن العارضة نفت الأمر آنذاك.

وأفادت تقارير بأن الاثنين أتما الزواج بسرية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.