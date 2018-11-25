زيادة جديدة في أسعار هذه الخدمات.. تعرف عليها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الزيادة المقررة على تذاكر السينما والمسرح لا تتعدى الـ50 قرشًا، ولن تؤثر بأي شكل على حياة الناس، معقبًا: "50 قرشًا على تذكرة مسرح بـ300 جنيه ليست كبيرة بالمرة".



وتابع متحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن تذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى المميزة هناك مقترح أن تزيد 2 جنيه، لافتًا إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر على المواطنين، أما التذاكر العادية فلن تطالها هذه الزيادة.



ولفت إلى أن الرسوم المفروضة على السينما والمسرح لم ترتفع من عام 1942، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لن تذهب لخزانة الدولة، ولكنها ستذهب للجمعيات الخيرية لتنمية الصعيد.





